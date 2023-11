Ragusa, sfonda la finestra di un locale per rubare i superalcolici

Un 35enne è stato arrestato in flagranza dai carabinieri a Ragusa per tentato furto. L’uomo avrebbe tentato di rubare in un chiosco di piazza della Repubblica, a Ibla, prima forzando la porta d’ingresso, poi sfondando la finestra-banco. Una volta entrato, avrebbe danneggiato una macchina macinacaffè e il registratore di cassa. Poi lo stesso ha tentato di allontanarsi con un bottino da 100 euro in contanti e della merce tra cui diverse bottiglie di superalcolici.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri che si trovavano di passaggio dalla zona e si sono accorti di quanto stava accadendo. Il 35enne – ora ai domiciliari – avrebbe cercato di scappare da una finestra ma è stato bloccato con l’intera refurtiva, restituita al proprietario del chiosco, dove i danni ammonterebbero a cinquemila euro circa.