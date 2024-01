Palermo, furto al Policlinico: svuotati gli armadietti di Oncologia

La scorsa notte i ladri sono entrati nel padiglione 13, dove ci sono i reparti di Oncologia medica e Oncologia chirurgica al Policlinico a Palermo e hanno aperto 24 armadietti rubando diverse cose. Le indagini sono condotte dai carabinieri. I ladri hanno portato via soldi e bancomat dei sanitari in servizio nel reparto. Secondo le prime indagini condotte dai carabinieri, le carte rubate sarebbero state utilizzate per fare acquisti in alcuni negozi nella zona dell’ospedale.