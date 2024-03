Marzamemi, coppia di ladri usa il figlio 12enne per distrarre una commessa

Il figlio 12enne sarebbe stato utilizzato dai genitori per distrarre una dipendente di un negozio. L’obiettivo – riuscito – della coppia sarebbe stato quello di rubare il borsellino con dentro 200 euro in contanti, le carte di credito e i documenti. Con l’accusa di furto aggravato con destrezza sono stati denunciati un uomo e una donna di Noto, in provincia di Siracusa.

Secondo quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini degli agenti del commissariato, i due sarebbero entrati in un negozio di abbigliamento e oggettistica a Marzamemi, frazione marinara di Pachino. Una volta all’interno dell’attività commerciale, madre e padre avrebbe fatto inscenare una situazione al figlio minorenne per distrarre la commessa.

Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del negozio. Le immagini sono state analizzate dagli investigatori che hanno poi denunciato la coppia per furto aggravato con destrezza.