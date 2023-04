Palermo, rubano uno scooter e rapinano un distributore di benzina

Due giovani palermitani sono stati arrestati, lo scorso agosto, per furto e rapina ai danni di un distributore di carburante del capoluogo siciliano. I responsabili, di 21 e 26 anni, giunti a bordo di uno scooter rubato, hanno minacciato i due dipendenti dell’esercizio commerciale con il collo di una bottiglia di vetro rotta, per impossessarsi dell’incasso di circa 235 euro in contanti. I primi accertamenti dei carabinieri e le riprese del sistema di videosorveglianza del distributore hanno permesso di acquisire elementi per identificare gli autori della rapina, entrambi già noti alle forze dell’ordine, che sono finiti in carcere.