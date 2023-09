Misterbianco, 19enne sorpreso mentre ruba in una villetta

Un 19enne pregiudicato di Misterbianco, nel Catanese, è stato arrestato in flagranza di reato per il tentativo di furto in abitazione. A seguito di una segnalazione al 112, i carabinieri sono intervenuti in un’abitazione di via Lenin, dove un vicino di casa aveva segnalato la presenza di un soggetto all’interno di una villetta indipendente, in cui era entrato scavalcando il muro di cinta. Arrivati sul posto, i militari hanno notato che la porta di casa era socchiusa, segno che qualcuno fosse entrato nell’abitazione. Una volta entrati in casa, gli stessi hanno percepito dei rumori sospetti provenire dal piano superiore, come se qualcuno stesse rovistando. Senza fare rumore i carabinieri sono saliti al secondo piano, dove hanno sorpreso il 19enne a frugare nell’armadio della camera da letto. Il ragazzo, che aveva con sé un piede di porco, ha cercato di scappare uscendo sul balcone ma è stato bloccato. Facendo un sopralluogo è stato scoperto che anche altri armadi erano stati messi a soqquadro. Il proprietario di casa è stato fatto arrivare sul posto e ha dichiarato di aver lasciato l’abitazione in mattinata per andare a lavoro e ricordava anche di aver chiuso cancello e porta d’ingresso a chiave. Lo stesso, inoltre, ha riferito di non conoscere quel giovane, per cui è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.