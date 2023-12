Misterbianco: arrestata mentre ruba vestiti in un centro commerciale

Arrestata dai carabinieri una 35enne che ha tentato di rubare oltre 200 euro di vestiti. La donna, residente a Catania, è stata arrestata a Misterbianco in un centro commerciale. Dopo aver scelto i vestiti della sua taglia, la 35enne li ha nascosti all’interno del suo zaino togliendo l’antitaccheggio. Tuttavia, il servizio di vigilanza si è accorto della situazione e ha chiamato il 112 attendendo l’arrivo della pattuglia. Una volta scattata la perquisizione personale, nella sacca sono stati trovati pantaloni, magliette e un abito per le festività natalizie. Dagli accertamenti è emerso che la donna – ora ai domiciliari – fosse già nota per furti aggravati in diversi centri commerciali. La refurtiva, invece, è stata riconsegnata ai responsabili del negozio.