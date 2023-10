Licata, furto in una concessionaria. Si indaga sui responsabili

Furto in una concessionaria di Licata (in provincia di Agrigento) nella notte tra martedì e mercoledì scorso. Il bilancio è di 12 pneumatici rubati e sei auto danneggiate. Stando alle prime ricostruzioni, i soggetti – le cui identità non sono ancora state rese note – avrebbero forzato una porta riuscendo a entrare dagli uffici amministrativi all’interno della concessionaria, sita lungo la statale 115. I responsabili, forse in cerca di soldi, hanno messo tutto a soqquadro facendo trovare i cassetti e gli armadi aperti. A scoprire l’accaduto è stata la titolare una volta rientrata la mattina seguente per la riapertura. Sul caso indagano i carabinieri di Licata, partendo dall’analisi del materiale raccolto dalle telecamere di sorveglianza presenti.

