Rubano capi d’abbigliamento e borsoni dal Forum di Palermo: due uomini denunciati

Due uomini, con diversi precedenti per rapina, sono stati denunciati a piede libero per furto di merce di vario tipo nel centro commerciale Forum di Palermo. Durante un normale servizio di vigilanza autostradale sulla Palermo- Catania, una volante della polizia stradale di Catenanuova, in provincia di Enna, ha affiancato una vettura con a bordo due persone, che andava a velocità sostenuta. Il conducente aveva il viso camuffato da un cappuccio, il passeggero aveva, invece, reclinato il sedile all’indietro per non essere visto in volto. Gli operatori hanno verificato il numero di targa del veicolo che è risultato essere senza revisione periodica e fermato il mezzo. Nel bagagliaio sono stati trovati diversi capi di abbigliamento e borsoni di noti brand con tanto di placche antitaccheggio. La merce era stata trafugata da diversi negozi del centro commerciale Palermitano, attraverso un ingegnoso espediente: una schermatura artigianale di cartone e carta stagnola, ha eluso il funzionamento delle barriere antitaccheggio, interrompendone il segnale magnetico.