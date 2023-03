Valverde: dopo il furto con l’escavatore, ritorna operativo l’ufficio postale

Un video che ha fatto il giro del web quello in cui un gruppo di sei persone con un escavatore ha scardinato il Postamat di Valverde, nella notte tra sabato e domenica. Questa mattina, però, l’ufficio della cittadina in provincia di Catania ha già riaperto ed è tornato operativo con tutti i servizi allo sportello disponibili per i cittadini. Così fanno sapere da Poste Italiane. Appena tre giorni fa, nella parete accanto all’ingresso era rimasto un buco dopo che il mezzo cingolato manovrato dai rapinatori aveva rimosso lo sportello con dentro il denaro. La scena è stata ripresa con il cellulare da un cittadino residente nella zona. Preso l’ingombrante bottino, i sei sono fuggiti a bordo di un’auto e di un furgone.