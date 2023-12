Palermo: ruba i cavi elettrici all’ospedale Civico

Un 42enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri dopo un furto in ospedale. Tutto è partito da una segnalazione fatta nella giornata del 13 dicembre dagli agenti di vigilanza. Questi ultimi hanno indicato un uomo intento a rubare svariati metri di cavi elettrici, usati per collegare il reparto di radiologia a un gruppo elettrogeno d’emergenza. All’indagato sono stati anche sequestrati diversi strumenti per lo scasso. Il 42enne ora è agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.