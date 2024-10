Rubano quasi una tonnellata di avocado: identificati quattro uomini. Passanisi (Coldiretti Ct): «Serve denunciare»

Foto di Engin Akyurt

Quasi una tonnellata di avocado, che avrebbe fatto guadagnare circa ottomila euro. Sono le cifre della refurtiva recuperata dai carabinieri di Fiumefreddo di Sicilia, nel Catanese: 700 chili di avocado rubati nelle campagne del Catanese, nel tentativo di essere rivenduti. Per questo sono stati denunciati per ricettazione quattro uomini: un catanese di 29 anni e tre paternesi di 43, 37 e 31 anni. I frutti sono stati sequestrati e, non risultando denunce dai proprietari dei terreni, donati in beneficenza ai centri di accoglienza del territorio.

«Riceviamo segnalazioni continue di furti nelle campagne, ma spesso gli imprenditori agricoli non denunciano. Pensano che sia inutile, hanno poca fiducia nella possibilità di recuperare i propri frutti – commenta Andrea Passanisi, presidente di Coldiretti Catania e tra i principali produttori di avocado siciliani – Ma denunciare è anche un modo per sensibilizzare il territorio, per spingere le forze dell’ordine a maggiori controlli che possono anche fare da deterrente alle razzie nei campi. Apprendo quindi con soddisfazione di questa azione dei carabinieri etnei, degna di nota anche nel quantitativo di merce recuperata. E spero sia un segnale per spingere gli imprenditori agricoli a denunciare».