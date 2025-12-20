Foto di carabinieri

Un furto d’auto si è trasformato in una fuga a piedi, conclusasi con l’arresto di un minorenne messo a segno dai carabinieri del nucleo Radiomobile di Palermo che sono intervenuti grazie a una segnalazione giunta al numero di emergenza 112.

Furto d’auto a Palermo, determinante il Gps

Determinante il contributo del proprietario del veicolo che, avvalendosi del dispositivo Gps installato a bordo, ha fornito alla centrale operativa indicazioni precise e in tempo reale sugli spostamenti dell’auto rubata. Un vero e proprio filo invisibile che ha guidato in presa diretta la gazzella dei carabinieri fino al quartiere Borgo Nuovo, dove il mezzo è stato intercettato.

Alla vista della pattuglia, i tre malviventi hanno abbandonato l’auto tentando la fuga tra le strade del quartiere. Ne è scaturito un immediato inseguimento a piedi, al termine del quale uno dei fuggitivi, un minorenne palermitano, è stato bloccato e arrestato. Il giovane, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato, dopo le formalità di rito è stato associato all’Istituto carcerario per i minori Malaspina di Palermo.