Otto tra furti e spaccate, due arresti a Palermo. Entrambi erano già in carcere

La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Palermo nei confronti di due persone già detenute al carcere Pagliarelli accusati di una serie di furti, consumati e tentati, e due spaccate nel capoluogo siciliano. Le indagini della squadra mobile coordinate dalla procura hanno ricostruito otto diversi episodi che sarebbero stati compiuti o da soli o in coppia fra i due indagati. Tra i colpi che vengono contestati ai due quelli a due negozi di animali in via Dalla Chiesa e via Abruzzi, un alimentare in via Lo Jacono, un fotografo in via Leopardi e un supermercato in via Leoncavallo. Uno solo dei due arrestati avrebbe compiuto un colpo in una tabaccheria in via Guardione, e due spaccate ai danni di due centri scommesse, uno in via Perez e uno in viale Lazio.