Foto di carabinieri

Marsala, quattro colpi tra furti e rapine: arrestato un 34enne

19/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Per mesi avrebbe seminato paura tra le vie di Marsala, mettendo a segno una serie di rapine e furti che avevano creato allarme tra residenti e commercianti. Ora per un 34enne tunisino sono scattate le manette: i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip al termine di un’indagine coordinata dalla procura. L’uomo è accusato di aver commesso, tra luglio e ottobre scorsi, due furti aggravati su auto in sosta — dopo aver infranto i finestrini — e due rapine aggravate, durante le quali avrebbe usato violenza e minacce per assicurarsi il bottino. Alle contestazioni si aggiungono diversi episodi di ricettazione e un prelievo fraudolento effettuato con una carta Postepay rubata.

Furti e rapine a Marsala: le indagini dei carabinieri

Le indagini dei militari dell’Arma, basate sull’analisi delle telecamere di videosorveglianza del centro urbano e sulle testimonianze raccolte, hanno permesso di ricostruire gli spostamenti del 34enne e di attribuirgli i diversi episodi. Una volta identificato, l’uomo è stato arrestato e condotto in carcere, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. Un provvedimento che mette fine a una scia di colpi che, nel giro di pochi mesi, aveva colpito più volte la città.

