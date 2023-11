Viale Regione Sicilia, a fuoco furgone della ditta Bartolini. Rallentamenti alla circolazione

Un furgone della ditta Bartolini è andato in fiamme questa mattina, intorno alle 9, lungo viale Regione Siciliana, a Palermo. Il mezzo si trovava lungo la carreggiata in direzione Catania, nei pressi del fast food Burger King, all’altezza della rotonda di via Belgio. Sul posto i vigili urbani e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e spegnere il rogo. Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare lungo l’arteria.