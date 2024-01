Vittoria, incendiato un furgone parcheggiato davanti casa del proprietario

Un furgone è stato distrutto da un incendio che è divampato, poco prima delle 2.30 di questa notte, in via Pertini a Vittoria (in provincia di Ragusa). Le fiamme hanno danneggiato anche la facciata dell’abitazione del proprietario del mezzo che era parcheggiato proprio davanti casa. Sulle cause del rogo sono in corso le indagini.

Dopo la chiamata di segnalazione, sul posto è intervenuta la squadra operativa dei vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria. I pompieri si sono occupati delle operazioni di spegnimento del furgone e hanno anche rilevato i danni al prospetto dell’abitazione. In particolare al motore di una pompa di calore e alla tapparella di una serranda. Presenti sul posto anche gli agenti della polizia di Vittoria.