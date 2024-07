Finisce fuori strada con l’auto, morto un 50enne nella strada che collega Marsala a Salemi

Un uomo di 50 anni, Francesco Fabrizio Venezia, di Marsala, la notte scorsa è morto in un incidente stradale sulla statale 188 che collega Marsala a Salemi. L’auto è uscita fuori strada per cause in corso di accertamento a circa 10 chilometri da Salemi. La vittima, che viaggiava da solo, era al volante della sua Peugeot 307. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e polizia municipale di Salemi per prestare i primi soccorsi e avviare le indagini necessarie per determinare la dinamica dell’incidente. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per estrarre il corpo del conducente dalle lamiere della vettura, mentre i vigili urbani hanno eseguito i rilievi e stanno svolgendo indagini per accertare le cause per cui l’auto è finita fuori strada: se per la presenza di ostacoli sulla carreggiata o problemi tecnici al veicolo.