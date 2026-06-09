Tribunale di Siracusa

Dà fuoco a rivale per il pascolo nel Siracusano, arrestato 53enne

09/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un 53enne ha dato fuoco a un uomo per questioni di pascolo abusivo. Il gip di Siracusa ha confermato l’arresto e la custodia cautelare in carcere, eseguita il 4 giugno, per tentato omicidio aggravato, tentata violenza privata aggravata e percosse. Il provvedimento restrittivo scaturisce da un’indagine avviata dalla polizia di Noto, in merito a una brutale aggressione avvenuta a marzo nella zona rurale della città.

In questa occasione, infatti, l’indagato avrebbe percosso la vittima, un 59enne di Noto, e gli avrebbe gettato addosso del liquido infiammabile, dandogli fuoco. Gravi le ustioni su gran parte del corpo della vittima, minacciata affinché non raccontasse quanto accaduto. Tutto sarebbe da ricondurre a questioni legate al pascolo abusivo di un gregge. 

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