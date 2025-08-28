Marsala, dà fuoco alla casa della cugina: 53enne deferito alla procura

Foto di Vigili del fuoco

Ha dato fuoco alla casa della cugina per rancori familiari e questioni economiche irrisolte: un uomo di 53 anni di Marsala è stato deferito alla procura della Repubblica con l’accusa di danneggiamento seguito da incendio. L’abitazione, situata in una contrada della zona nord della città, è rimasta gravemente danneggiata nonostante il pronto intervento dei vigili del fuoco.

Dalla visione delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, gli agenti hanno potuto osservare un uomo che, dopo aver armeggiato con materiali infiammabili, si è diretto verso l’abitazione. Poco dopo si sono sprigionate fiamme e una densa nube di fumo nero. Le immagini hanno inoltre immortalato il momento in cui il sospettato si è disfatto di un fustino di carburante prima di allontanarsi a bordo di un’autovettura. Le dichiarazioni della vittima hanno rafforzato i sospetti, confermando i contrasti con il cugino e riconoscendo caratteristiche compatibili con il veicolo ripreso dalle telecamere.