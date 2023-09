Assassinata dal suo ex, folla per il funerale di Marisa Leo. «Non ci sono parole per tanto dolore»

É arrivato alle 15.30 nella chiesa madre a Salemi, il feretro di Marisa Leo, la donna assassinata a colpi di carabina dall’ex compagno, che poi si è suicidato. Il corteo è stato scortato dai vigili urbani. La chiesa già dal primo pomeriggio era piena di persone. Prima dell’inizio della celebrazione presieduta dal vescovo Angelo Giurdanella, nelle prime file si sono seduti i familiari della donna e i vertici delle cantine Colomba bianca per cui lavorara la donna. In chiesa c’è anche l’assessora regionale alla Famiglia, Nuccia Albano e una rappresentanza delle Donne del vino.

«Io non ho parole mie che siano all’altezza di tanto dolore. Mi trovo qui, come voi, per condividere lo strazio di una situazione che ci supera da tutte le parti e ci fa piangere lacrime amare, resa ancora più cruda e più triste se guardiamo negli occhi della piccola bimba privata dai legami fondamentali della vita». È questo uno dei passaggi dell’omelia del vescovo di Mazara del Vallo. «Se oggi siamo tutti qui e in tanti è perché crediamo che il tempo dell’amore è più lungo del tempo della vita», ha aggiunto.