Fuggono durante un posto di controllo della polizia, 5 ventenni denunciati a Catania

È durata pochissimi minuti la fuga, a bordo di un’auto, di cinque giovani, tra i 20 e i 25 anni, che non si sono fermati al posto di controllo della polizia di Stato, predisposto nell’ambito degli ordinari servizi di pattugliamento notturno, nelle vie e piazze di Catania. Gli agenti delle Volanti impegnati in un posto di controllo nel quartiere San Cristoforo avevano notato un’auto sospetta. I poliziotti hanno intimato al conducente di fermarsi, ma l’auto con i cinque ragazzi, invece di arrestare la marcia ha accelerato, per poi darsi alla fuga.

Grazie a un’altra Volante, la corsa dei cinque giovani è stata immediatamente bloccata in via Barcellona. Tutti gli occupanti sono stati accompagnati presso gli uffici di polizia. Una volta identificati, è emerso che uno dei giovani aveva già precedenti penali. Il conducente dell’auto è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, sanzionato per le diverse violazioni al Codice della strada ed è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti dal momento che, durante il controllo effettuato all’interno del veicolo, è stata trovata della marijuana per complessivi 1,3 grammi.