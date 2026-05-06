Catania, i motociclisti e la fuga pericolosa: due arresti

La fuga dei motociclisti per le vie del quartiere San Cristoforo di Catania. A bordo di una moto non hanno rispettato l’alt della polizia e sono scappati. Protagonisti di questa vicenda sono due pregiudicati catanesi di 30 e 33 anni che sono stati arrestati dalla polizia fuga pericolosa.

Le moto da enduro senza targa

A intervenire, nel corso delle attività di controllo predisposte in occasione del 1° maggio, sono stati i motociclisti della squadra volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania. Nella zona del faro Biscari hanno notato due uomini a bordo di due moto da enduro prive di targa. Non appena incrociato con lo sguardo la pattuglia della polizia, con una repentina accelerazione, i motociclisti hanno tentato la fuga in direzione del quartiere San Cristoforo di Catania.

L’inseguimento

I due indossavano il casco e uno di loro una maschera da motociclista, facendo sospettare che stessero architettando un’azione illegale. L’inseguimento è proseguito per le vie della città. I giovani, infatti, nonostante il reiterato invito a fermarsi, anche con l’uso di lampeggianti e sirena, hanno continuato nella loro azione. Anzi accelerando per evitare il controllo e compiendo manovre pericolose, tanto per i cittadini, quanto per i poliziotti costretti a inseguirli. A un certo punto, al fine di rendere più difficile l’inseguimento, i due hanno intrapreso strade diverse.

L’intervento dell’elicottero

Provvidenziale è stato l’intervento dell’elicottero della polizia del IV reparto volo di Palermo, che è riuscito ad agganciare le moto mediante una sofisticata telecamera di bordo. Così è stato possibile documentare tutte le fasi della fuga dei motociclisti per la città di Catania. In modo da fornire precise indicazioni a tutti gli equipaggi che, nel contempo, in relazione alle indicazioni della centrale operativa, sono giunte in ausilio. Poco dopo, i poliziotti sono riusciti a bloccare i due, uno in via Villa Scabrosa e l’altro in via della Concordia.

La fuga dei motociclisti a Catania

L’operazione è stata resa ancora più complessa a causa della circostanza che, nelle fasi concitate dell’inseguimento, alcuni residenti del quartiere hanno cercato di ostacolare l’azione dei poliziotti. Alla luce di quanto accaduto, i due sono stati arrestati per fuga pericolosa. Agli stessi sono state contestate le sanzioni per le infrazioni del Codice della strada per oltre 2500 euro, in quanto privi di copertura assicurativa, di revisione periodica scaduta, di targa e per avere percorso più volte strade contromano.