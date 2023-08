Selinunte: fuga di gas in un ristorante, ferito il titolare

Fuga di gas in cucina al ristorante Regina di Marinella di Selinunte (in provincia di Trapani), ieri sera, mentre ancora il locale doveva riempirsi di clienti. Le fiamme si sono sviluppate nel vano cucina. Ad accorgersi della perdita di gas e delle fiamme che si sono sviluppate è stato il personale che si trovava in cucina; uno dei due gestori del locale ha tentato di spegnere le fiamme e si è ferito a un braccio. Il giovane è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, guardia di finanza e vigili del fuoco.