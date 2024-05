Catania, un fucile trovato in un immobile in ristrutturazione in via Plebiscito

Un fucile perfettamente funzionante è stato trovato e sequestrato in un immobile in corso di ristrutturazione in via Plebiscito, nel quartiere San Cristoforo a Catania. Una segnalazione arrivata al nucleo operativo dei carabinieri ha fatto scattare i controlli. L’arma – un fucile tipo Winchester 1866

Yellowboy ancora funzionante – è stata trovata nascosta nella cavità divisoria di una parete del palazzo. Il fucile recuperato è stato sequestrato per ulteriori accertamenti.

Nel corso dei controlli in via Mulino Santa Lucia, è stato trovato un coltello a serramanico – della lunghezza totale di 14,5 centimetri – all’interno del cruscotto di un’auto (una Suzuky Swift) guidata da un 42enne di Francofonte, in provincia di Siracusa. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, non è riuscito a giustificare la presenza dell’arma a bordo della vettura ed è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti a offendere.