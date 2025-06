Al ministero dell’Agricoltura presentata la seconda edizione di Frutech a SiciliaFiera

Presentata, in sala Cavour, al ministero dell’Agricoltura e sovranità alimentare e delle foreste, a Roma, la seconda edizione di Frutech – Mediterranean Fruit&Vegetables Expo, l’evento fieristico del Mediterraneo dedicato al tema dell’agricoltura e alle innovazioni tecnologiche, che si svolgerà a Misterbianco dal 27 al 29 novembre 2025 nel polo fieristico SiciliaFiera. Ad aprire i lavori della durata di tre giorni sarà il sottosegretario del Masaf, Patrizio Giacomo La Pietra: «Frutech ha ormai assunto un ruolo strategico nel panorama fieristico agroalimentare, non solo italiano ma anche internazionale, grazie a un impegno organizzativo particolarmente attento al tema della sostenibilità – spiega il senatore – Per l’ambiente, ma anche in termini economici, perché da questo equilibrio deriva anche l’imprescindibile sostenibilità sociale».

Nel tavolo dei relatori, anche i senatori Salvo Sallemi e Salvo Pogliese. È quest’ultimo a sottolineare come l’expo sia «un punto di incontro strategico tra il mondo dell’agricoltura e quello dell’innovazione tecnologica. Questa manifestazione fieristica nasce con una visione chiara: valorizzare le eccellenze agroalimentari italiane, promuovere pratiche agricole sostenibili e rafforzare il legame tra tradizione e modernità». In una seconda edizione rafforzata in contenuti, espositori e momenti di confronto. «Frutech è un evento di risonanza internazionale per la Sicilia – aggiunge Nino Di Cavolo, presidente del polo fieristico SiciliaFiera – fresca di nomina a Capitale Europea della Gastronomia 2025, un riconoscimento che celebra la nostra storia e le nostre tradizioni agricole e culinarie». Partendo dal territorio per guardare «oltre il Mediterraneo – aggiunge – A quei Paesi oggi in grande espansione, come gli Emirati arabi, il Marocco, la Tunisia e altri ancora che sembrano così lontani, ma alla Sicilia sono veramente molto vicini».

La manifestazione nasce come piattaforma di incontro tra operatori e buyer, ma anche come luogo di dialogo e innovazione tecnologica, dalla meccanizzazione alla ricerca di nuove colture e innesti. Fondamentali, su questo, i momenti di confronto con il mondo accademico, guidati da Alessandra Gentile, docente di Arboricoltura generale e coltivazioni arboree all’università di Catania, responsabile del comitato tecnico scientifico. «Sarà l’occasione per un aggiornamento scientifico e per fare il punto sulle numerose problematiche e opportunità di sviluppo del settore agroalimentare – spiega la docente – Riteniamo che il trasferimento delle innovazioni sia la chiave per affrontare le sfide che le diverse filiere si trovano a fronteggiare, legate al cambiamento climatico, alla congiuntura internazionale e ai cambiamenti nella produzione». A partecipare quest’anno anche il Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria): «Saremo al Frutech per implementare la rete di relazioni con le aziende – anticipa la ricercatrice e responsabile della sede di Acireale, Silvia Di Silvestro – sia per trasferire conoscenze che per ascoltare, conoscere e acquisire le esigenze degli operatori del settore e dei mercati, facendole diventare obiettivi delle ricerche».

Numero gli interventi durante la conferenza stampa di presentazione: tra cui i capo dipartimento del ministero Agricoltura e sovranità alimentare e delle foreste Felice Assenza e Marco Lupo, e il presidente del Consorzio di Tutela della IGP Pomodoro di Pachino, Sebastiano Fortunato. Lunga, infine, la lista di patrocini ottenuti dal Frutech – Mediterranean Fruit&Vegetables Expo: Ministero dell’agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria(CREA); Assemblea Regionale Siciliana; Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca; Città Metropolitana di Catania; Camera di Commercio del Sud Est Sicilia; Città di Misterbianco; Università degli Studi di Catania; Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria; Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria- Dipartimento di Agraria; Job Placement; Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali Provincia di Catania; Associazione Nazionale Giovani Innovatori; Assosementi; Associazione Imprenditori Commercio Agroalimentare Nazionale; Fedagromercati-Confcommercio; Fondazione Italia Sostenibile; Italmercati; Società italiana di Nematologia; Banco Alimentare della Sicilia; CAAB Bologna; Compagnia delle Opere Sicilia; Confagricoltura Sicilia; MAAS Mercati Agro-Alimentari Sicilia.