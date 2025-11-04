Arriva la seconda edizione di Frutech – Mediterranean fruit & vegetables expo, l’evento dedicato a innovazione, sostenibilità e internazionalizzazione dell’ortofrutta mediterranea. Previsto dal 27 al 29 novembre 2025, presso il polo fieristico SiciliaFiera di Misterbianco, nel Catanese. Con un numero crescente di espositori e operatori, Frutech 2025 punta ad aggregare produttori, consorzi, aziende tecnologiche e buyer internazionali. In tre giorni con un focus su agricoltura, innovazioni, produzioni biologiche e prodotti della fascia trasformata. «Frutech è una piattaforma pensata per promuovere l’export e l’innovazione della filiera – spiega Nino Di Cavolo, presidente di SiciliaFiera –. Allo stesso tempo, rappresenta un importante spazio di dialogo con istituzioni e associazioni impegnate nella tutela e certificazione di una filiera produttiva sempre più innovativa. Anche attraverso un fitto palinsesto di eventi specialistici».

L’edizione di quest’anno si distingue per la presenza di numerose delegazioni estere, con operatori specializzati nella produzione e nella distribuzione europea, oltre a importatori e buyer provenienti da diversi mercati internazionali. Ma la vera novità sarà l’evento Sicilian Fresh, organizzato da SiciliaFiera in collaborazione con SgMarketing. «Generare un momento forte di approfondimento, condividendo esperienze, esigenze e aree di lavoro, contribuirà a generare maggiore consapevolezza su quanto di buono è stato fatto e su quanto ancora c’è da fare – spiega Salvo Garipoli, business director della società bolognese -. Il settore ha bisogno di abbattere le distanze fisiche e generare momenti forti di confronto diretto».

Nell’ambito della serata, sul palco si alterneranno Elisa Macchi, direttrice del Cso Italy (Centro Servizi Ortofrutticoli, ndr), che illustrerà i dati sulla produzione ortofrutticola siciliana in relazione alle dinamiche nazionali, e Duccio Caccioni, agronomo ed esperto agroalimentare, che si concentrerà sulla comunicazione come strumento per intercettare le emergenti esigenze del consumo. A chiudere, la tavola rotonda Trade, con un panel di operatori della Gdo nazionale e locale, e del Normal trade. Prevista la prima edizione dei Sicilian fresh and vegetables award: un premio alle filiere produttive che, secondo la una giuria di esperti, si sono distinte durante l’anno per capacità di intercettare al meglio i desideri del mercato. «Frutech si conferma un’occasione strategica per mettere in contatto il mondo della produzione con quello della distribuzione – commenta Saro Sallemi, direttore commerciale di Frutech -, creando opportunità concrete di crescita per le aziende del comparto ortofrutticolo».