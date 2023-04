Sparatoria in un pub a Francofonte. Arrestato un 46enne. Sparati quattro colpi di pistola

Una lite e quattro colpi di pistola, di cui uno sparato all’interno di un pub. Il fatto è avvenuto a Francofonte, in provincia di Siracusa, il 25 marzo scorso. Teatro del diverbio un’attività commerciale in via dei Combattenti. Un 46enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe apostrofato con il termine «straniero» il marito della proprietaria, originario di Vizzini ma da diverso tempo residente a Francofonte. Così sarebbe nata la lite, degenerata quando il 46enne dopo essersi allontanato è ritornato all’interno del locale armato di una pistola calibro 6,35. Il primo colpo si conficca nel muro e poco dopo la rissa si sposta all’esterno, nella vicina piazza Dante. Mentre il marito della commerciante affronta armato di bastone l’avventore vengono sparati altri due colpi, anche questi andati a vuoto. L’ultimo proiettile, invece, ferisce la vittima alla gamba destra, costringendola a recarsi al Pronto soccorso dell’ospedale di Lentini. I carabinieri dopo avere avviato le indagini e visionato i video dei sistemi di sorveglianza hanno arrestato il 46enne con l’accusa di tentato omicidio.