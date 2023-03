Sparatoria nel Siracusano: un uomo è stato gambizzato. In corso le indagini

Un uomo è stato gambizzato ieri sera a Francofonte, in provincia di Siracusa. Stando a quanto è stato ricostruito finora, nel corso di una sparatoria, l’uomo è stato attinto da alcuni colpi di pistola alle gambe. Un agguato che è avvenuto in un locale della cittadina nella zona nord del Siracusano. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tutto sarebbe scaturito da un litigio tra due persone i cui motivi non si conoscono ancora. Al culmine di una discussione, un 40enne avrebbe fatto fuoco e ferito un uomo di 50 anni di Lentini, poi sarebbe scappato. L’episodio è avvenuto intorno all’una di notte. I carabinieri, che stanno portando avanti le indagini, si sono messi sulle tracce dell’aggressore che questa mattina si sarebbe presentato in caserma accompagnato dal proprio avvocato. Il ferito si trova ricoverato in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Intanto continuano le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e il movente di quanto accaduto.