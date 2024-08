Francofonte, spari tra la folla in pieno centro: indagano i carabinieri

Spari in pieno centro a Francofonte, in provincia di Siracusa. Nella tarda serata di sabato sera alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi in centro, a ridosso della villa comunale, in una zona che in quel momento era frequentata da molte persone. Le indagini per ricostruire i fatti e per identificare le persone protagoniste della vicenda sono condotte dai carabinieri, che stanno sentendo le testimonianze di alcune persone presenti e guardando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona. Ci sarebbero alcuni sospettati, due uomini le cui famiglie avrebbero dei contrasti, ma al momento questa è solo un’ipotesi che chi indaga sta considerando.