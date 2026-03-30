Foto generata con AI

Traffico bloccato sulla strada statale 113 Settentrionale sicula per una frana in territorio di Motta d’Affermo, nel Messinese. Lo smottamento è avvenuto al chilometro 150,800, provocando la chiusura del tratto, per effettuare la rimozione dei detriti che hanno invaso la carreggiata. Provocando lunghe file di mezzi in attesa. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine.