Niscemi

Il procuratore di Gela Salvatore Vella ha incaricato una squadra di polizia giudiziaria di acquisire tutta la documentazione dal 1997 (anno della prima frana) ad oggi sugli interventi e sui progetti per mettere in sicurezza la cittadina nissena dal pericolo frane. Con la polizia giudiziaria si sono presentati in Comune a Niscemi anche i tre consulenti nominati dalla procura. Ciò per accertare quali interventi sono stati fatti e quali no dopo il primo smottamento ventotto anni fa.

Ad oggi il fascicolo per disastro colposo e danneggiamento è a carico di ignoti. L’acquisizione di documenti arriva il giorno dopo l’audizione del capo della protezione civile regionale Salvo Cocina. Che ha consegnato al procuratore Vella tutta la documentazione per la parte di interventi di competenza della protezione civile regionale.