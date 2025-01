Il fortino di armi clandestine in un casolare abbandonato: scoperto nel Catanese

Pistola, munizioni e due fucili ben nascosti in un terreno incolto e in un muro di un casolare abbandonato. È quanto ritrovato in una zona di Nunziata di Mascali, frazione della cittadina in provincia di Catania. Le armi clandestine sono state trovate dopo oltre si ore di ricerche durante le quali gli agenti hanno scandagliato un appezzamento di terreno incolto, di proprietà demaniale, confinante con un altro terreno abbandonato dove era stato costruito un magazzino la cui regolarità edilizia è in corso di accertamento.

I poliziotti si sono avvalsi di un cane poliziotto e di un metal detector: così sono riusciti a trovare due fucili calibro 12 a una canna, semiautomatici, aperti e privi di cartucce, entrambi con matricola abrasa, e una pistola calibro 7.65, completa di caricatore, con matricola abrasa. I fucili, interrati e avvolti in cellophane, sono stati rinvenuti nel fondo all’interno di tubi in pvc; mentre la pistola, avvolta in una pezza, è stata individuata nel muro del casolare abbandonato, in una nicchia dissimulata mediante l’apposizione di stucco.

Le armi sequestrate sono state inviate alla polizia scientifica per eseguire dei controlli e stabile se e quando le armi sono state utilizzate per commettere crimini. I poliziotti non sono ancora riusciti a risalire al proprietario del terreno, ma fanno sapere che verranno svolti degli approfondimenti per individuare un eventuale utilizzatore.