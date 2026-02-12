Forte vento a Palermo, 70 interventi dei vigili del fuoco

Foto di Vigili del fuoco

Sono stati oltre 70 gli interventi dei vigili del fuoco per il forte vento che ha sferzato su Palermo e la provincia. A causa del maltempo è crollata anche la copertura in calcestruzzo del villaggio dei pescatori ad Aspra. Non ci sono stati feriti, ma la struttura è inagibile. Un grosso albero è finito su un distributore di carburante in via Porta Palermo, a Borgetto.

A Palermo un palo dell’illuminazione in via Teocrito, nel quartiere Zisa è finito su un’auto parcheggiata che è stata danneggiata. Sono caduti diversi alberi in diverse zone della città e anche cartelloni pubblicitari e cornicioni pericolanti sono finiti sui marciapiedi. Nella zona industriale di Brancaccio il forte vento sta alimentando un incendio che sta distruggendo alcuni capannoni. Le strutture dovrebbero essere abbandonate, ma sono in corso le verifiche dei pompieri.