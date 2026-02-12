Foto di Vigili del fuoco

Forte vento a Palermo, 70 interventi dei vigili del fuoco

12/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Sono stati oltre 70 gli interventi dei vigili del fuoco per il forte vento che ha sferzato su Palermo e la provincia. A causa del maltempo è crollata anche la copertura in calcestruzzo del villaggio dei pescatori ad Aspra. Non ci sono stati feriti, ma la struttura è inagibile. Un grosso albero è finito su un distributore di carburante in via Porta Palermo, a Borgetto.

Palermo un palo dell’illuminazione in via Teocrito, nel quartiere Zisa è finito su un’auto parcheggiata che è stata danneggiata. Sono caduti diversi alberi in diverse zone della città e anche cartelloni pubblicitari e cornicioni pericolanti sono finiti sui marciapiedi. Nella zona industriale di Brancaccio il forte vento sta alimentando un incendio che sta distruggendo alcuni capannoni. Le strutture dovrebbero essere abbandonate, ma sono in corso le verifiche dei pompieri.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 febbraio 2026
di

Settimana, dal 2 all’8 febbraio 2026, densa di eventi planetari, con un oroscopo altrettanto ricco. La concentrazione dei pianeti in Acquario aiuta anche Gemelli e Bilancia. Mentre la bella Venere riscalda il cuore dei Pesci, ma anche di Cancro e di Scorpione. Toro, Vergine e Capricorno rimettono tutto a posto: ricaricando le energie, si sentono […]

Oroscopo settimanale dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026
di

Questa a partire da lunedì 26 gennaio sarà una settimana che vede un allineamento planetario in Acquario, che favorirà molto anche l’oroscopo di Bilancia e Gemelli. I segni d’aria sono al top, mentre i fuoco Leone, Sagittario e Ariete beneficiano collateralmente dei pianeti. Il Leone un po’ come una sfida e l’Ariete ospiterà il grande […]

Business in chiaro

La sostenibilità come leva per le aziende: i finanziamenti delle banche per chi investe nel futuro
di

Sempre più banche italiane riconoscono il valore delle aziende che puntano alla sostenibilità, facilitando loro l’accesso a finanziamenti e agevolazioni. Rendendo l’investimento su politiche sostenibili non solo una scelta etica, ma una strategia concreta per garantire benefici duraturi alla propria impresa. E anche rafforzare la competitività, stimolando l’innovazione con nuovi prodotti, servizi e modelli di […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze