Siracusa, ventenne arrestato con una pistola modificata a Fontane Bianche

A Fontane Bianche, località balneare di Siracusa, gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un ventenne per porto abusivo di arma da fuoco. Durante un controllo all’ingresso di un lido, il giovane, parte di un gruppo di cinque ragazzi, ha tentato di fuggire per sottrarsi all’identificazione. Raggiunto in un parcheggio, è stato bloccato mentre cercava di disfarsi di una pistola modificata e perfettamente funzionante, contenente cinque proiettili calibro 6,35. Dopo l’arresto, il ventenne è stato condotto nel carcere di Cavadonna.