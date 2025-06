Foto di Plastic free Sicilia su Facebook

La Regione Siciliana per l’anno 2024 ha previsto un fondo di 250mila euro a favore dei Comuni riconosciuti come plastic free. Una cifra in netto aumento rispetto ai 100mila euro stanziati nel 2023. Lo scorso anno, i fondi regionali furono assegnati a due soli Comuni, Favara (in provincia di Agrigento) e Roccalumera (in provincia di Messina), che ricevettero 50mila euro ciascuno per finanziamenti destinati a interventi ambientali. Nel 2024, invece, la Sicilia ha registrato un importante salto in avanti, passando da due a sette Comuni premiati. A ciascuno sarà destinato un contributo pari a 35.714,29 euro, da utilizzare per il potenziamento delle azioni ecologiche già intraprese sul territorio.

I Comuni destinatari del contributo regionale sono Modica (in provincia di Ragusa), Santa Teresa di Riva (in provincia di Messina), Avola (in provincia di Siracusa), Belpasso (in provincia di Catania), Cefalù (in provincia di Palermo), Castelvetrano (in provincia di Trapani) e Favara (in provincia di Agrigento). Tutti questi enti locali sono stati insigniti del riconoscimento Comune plastic free per l’anno 2024, attribuito da Plastic free onlus in virtù dell’adozione di misure efficaci nella riduzione della plastica monouso, nel contrasto all’abbandono dei rifiuti, nella promozione di comportamenti responsabili e nella gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti.

Lo stanziamento rientra in un decreto firmato dall’assessore regionale alle Autonomie locali Andrea Messina, che assegna risorse economiche ai Comuni che si sono distinti per la sostenibilità e la tutela ambientale, all’interno di un più ampio impegno della Regione per valorizzare le buone pratiche amministrative, turistiche e sociali sul territorio. «Questo stanziamento rappresenta una svolta importante e dimostra come il contrasto alla plastica possa diventare una priorità politica concreta – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic free onlus – La Regione Siciliana ha avuto il coraggio e la visione di premiare le amministrazioni che agiscono. È un esempio virtuoso – conclude – che tutte le altre Regioni dovrebbero seguire».