Folle corsa lungo la circonvallazione di Catania: in macchina aveva mazza e tirapugni

Gli agenti della squadra Volante di Catania hanno intercettato un veicolo che procedeva a velocità sostenuta, lungo la circonvallazione di Catania, in viale Antoniotto Usodimare. Nel tentativo di bloccare la macchina, si sono messi al suo inseguimento, terminato poi in via Casagrande, dove l’hanno raggiunta e bloccata. Sentito sul motivo di quella pericolosissima corsa, il conducente – un 23enne catanese – ha riferito che stava accompagnando al Pronto soccorso una ragazza che era stata colta da malore. A quel punto, però, gli agenti hanno scortato l’auto con gli occupanti fino all’ospedale Garibaldi, dove i medici hanno visitato la ragazza, senza però riscontrare nulla di quanto segnalato. Insospettiti dall’accaduto, i poliziotti hanno deciso di perquisire il veicolo, trovando al suo interno un tirapugni e una mazza da baseball tra i sedili anteriori. Il 23enne è stato indagato in stato di libertà per porto di armi o oggetti atti ad offendere.