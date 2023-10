Foto da Flickr

Floridia, ruba in una scuola ma viene bloccato mentre scappa

Un uomo di 29 anni è stato arrestato per furto aggravato dai carabinieri di Floridia (in provincia di Siracusa). Il 29enne è stato bloccato mentre cercava di scappare dal liceo scientifico Leonardo Da Vinci, a seguito di una segnalazione di intrusione scattata tramite il sistema di videosorveglianza all’istituto di vigilanza privata. L’uomo si stava mettendo in fuga a bordo di un motorino quando è stato bloccato e gli è stata levata la refurtiva, appartenente anche all’istituto comprensivo Salvatore Quasimodo e poi restituita ai dirigenti dei due istituti scolastici. Il mezzo usato per commettere il reato è stato sequestrato poiché privo di assicurazione. Il 29enne, invece, si trova ai domiciliari.

