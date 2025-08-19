Floridia, estorsione e turbativa per un immobile all’asta giudiziaria: quattro arresti

Estorsione e turbativa d’asta in concorso nel territorio di Floridia, nel Siracusano. Sono le accuse della procura di Siracusa nei confronti di quattro indagati: è finito in carcere un 60enne, già condannato per mafia, con precedenti per reati contro la persona e in materia di armi; ai domiciliari un altro 60enne con precedenti per reati contro il patrimonio e sempre per armi; sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due 49enni, di cui uno con precedenti per reati contro la persona. Le indagini – iniziate a ottobre 2024 e concluse a marzo 2025 – sono partite da un incendio che ha danneggiato un’abitazione a Floridia sottoposta ad asta giudiziaria. Da lì gli inquirenti hanno ricostruito le pratiche messe in atto dagli indagati nei confronti dei dirigenti di una società di investimenti che si occupa di acquistare immobili all’asta per poi rivenderli. I quattro, proprietari di un immobile commerciale del valore di circa 60mila euro e sotto procedura d’asta giudiziaria, hanno costretto gli aggiudicatari dell’asta a non finalizzare l’acquisto, dimenticando il proprio progetto. Gli indagati sarebbero stati interessati anche ad altri immobili nel Siracusano oggetto di aste giudiziarie, tra cui una villetta a Fontane Bianche.