Chiuso in sacchetto di plastica e abbandonato. Carabinieri salvano cucciolo di cane

Foto di Carabinieri Siracusa

A Floridia, i carabinieri della sezione Radiomobile di Siracusa hanno salvato un cucciolo di cane che è stato trovato chiuso in un sacchetto di plastica e abbandonato in aperta campagna. All’interno del sacchetto c’era un cucciolo femmina di circa 2 mesi che presentava chiari segni di deperimento verosimilmente dovuti a prolungata malnutrizione. Il cucciolo ha trovato accoglienza in casa di un floridiano che se ne prenderà cura.

L’ennesimo atto di crudeltà che stavolta, fortunatamente, ha avuto un lieto epilogo grazie a una segnalazione che ha permesso ai militari di arrivare in tempo e salvare il cucciolo da quella che sarebbe stata una morte certa. Sono in corso le indagini per risalire all’autore del reato.