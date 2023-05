Flazio.com apre le porte alle aziende digitali del territorio: «Un’occasione di contaminazione di idee»

Un aperitivo diventa per Flazio.com l’occasione per condividere idee e progetti sulle novità del mondo digitale, creando sinergie con altre aziende del territorio. L’appuntamento con il Flazio Meet – Relax e Connect è per il pomeriggio di martedì 23 maggio (a partire dalle 18) nella sede dell’azienda a Tremestieri Etneo, in provincia di Catania. «Un evento che abbiamo pensato e organizzato come un momento di contaminazione per fare network con le altre aziende digitali del territorio, con un sottofondo di buona musica e un drink da bere insieme», dicono dal team di Flazio.com.

L’azienda, nata nel 2011 alle pendici dell’Etna, è la prima piattaforma no-code italiana che permette di realizzare e gestire siti web a costi contenuti e in piena autonomia anche a chi non ha competenze specifiche nel settore dell’informatica. Premiata come azienda leader della Crescita 2023 da Il Sole 24 ore e inserita tra le realtà più in rapida crescita in Europa dal Financial Times, Flazio.com adesso vuole fare rete. «È il motivo per cui abbiamo organizzato questo evento esclusivo per gli altri professioni del settore». Un momento in cui condividere esperienze e creare nuove collaborazioni, avendo sempre di mira l’obiettivo principale dell’azienda: la democratizzazione del web.