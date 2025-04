Catania, si finge dipendente Enel e truffa anziano. Denunciato pregiudicato

Si è spacciato per un incaricato della compagnia Enel e ha convinto un anziano 84enne dell’esistenza di bollette non saldate. In questo modo un uomo di Melilli, in provincia di Siracusa, è riuscito a farsi consegnare dalla vittima, residente a Catania, la somma di mille euro. E, come se non bastasse, approfittando della disattenzione dell’anziano è riuscito a fotografare la carta d’identità della vittima, a quanto pare poi utilizzata per prenotare un alloggio in via Plebiscito.

Dopo la denuncia presentata ai carabinieri i militari sono riusciti a risalite al 45enne che è stato denunciato. Adesso dovrà rispondere di truffa aggravata e utilizzo indebito di dati personali. L’autore del raggiro si trova già in carcere per altra causa e aveva già dei precedenti per reati analoghi.