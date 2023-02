Regione pronta a volare a Norimberga. Accordo esclusivo da 384mila euro per la fiera mondiale del biologico

Quattro giorni all’interno della più grande fiera mondiale di alimenti e agricoltura biologica. Ci sarà anche la Regione Siciliana, e 29 aziende dell’isola al seguito, dal 14 al 17 febbraio a Norimberga, in Germania. L’evento, denominato Biofach, riunisce quasi 3000 espositori e 46700 visitatori proveniente da circa 130 Paesi. Tra i numeri da mettere in elenco ci sono anche i 381mila euro che l’assessorato regionale alle Attività produttive – retto da Edy Tamajo – ha deciso di impegnare per consentire l’approdo in Germania. Il decreto, pubblicato oggi, è stato firmato dal dirigente Carmelo Frittitta e dispone l’approvazione del contratto con la società Nuernberg Messe Italia srl, filiale nostrana, con sede a Milano, del colosso della fieristica NürnbergMesse. Una sorta di anello di congiunzione, che opera in via esclusiva, tra l’Italia e chi vuole prendere parte agli eventi organizzati a Norimberga, e nel resto del mondo, sotto l’organizzazione dell’azienda specializzata nel settore della fieristica.

A inizio gennaio, la Regione aveva pubblicato l’avviso per la manifestazione d’interesse per consentire alle aziende siciliane di potere partecipare alla fiera di Norimberga. Per la Sicilia non è la prima trasferta in Germania. Nel 2022 l’evento si svolse dal 26 al 29 luglio e la Regione sborsò la somma di 435mila euro. Dato che emerge da un decreto pubblicato il 3 novembre scorso. Come si legge nell’accordo di programma, la Regione garantirà alle aziende «l’affitto dell’area espositiva, l’allestimento e l’arredamento standard degli stand e l’iscrizione delle imprese selezionate nel catalogo della manifestazione». Esclusi, invece, i costi da affrontare per il viaggio e il trasporto delle merce per allestire gli stand. Per Biofach la tariffa base parte da 179 euro a metro quadrato per un’area minima di 12 metri quadrati. Insomma, per partire, le aziende dovranno avere in mano poco più di 2000 euro.

Quello in Germania non è l’unico evento del settore agroalimentare in cui la Regione sarà presente. Dopo Norimberga si volerà a Las Vegas (negli Stati Uniti) per Sial America. Dal 22 al 27 giugno si passerà a New York mentre dal 7 all’1 ottobre si ritornerà in Germania, a Colonia, per la fiera Anuga. L’intero programma delle fiere rientra in una specifica azione del programma operativo finanziato dall’Unione europea nell’ambito dei «Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale».