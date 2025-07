Fiamme nella zona sud di Catania: incendi minacciano capannoni e attività commerciali

È una giornata difficile per la zona Sud di Catania, dove i vigili del fuoco del comando provinciale sono impegnati da ore con numerose squadre per fronteggiare una serie di incendi divampati in più punti. Le aree più colpite risultano essere contrada Jungetto, Bicocca e stradale Passo del Fico, dove le fiamme stanno interessando vaste superfici di vegetazione e sterpaglie. Il rischio che i roghi si estendano è concreto: il fuoco ha già minacciato capannoni industriali e alcune attività commerciali presenti in zona. Le operazioni di spegnimento si stanno svolgendo in condizioni complicate a causa del forte vento, che alimenta i fronti di fuoco e ne favorisce la rapida propagazione.

Sul posto, oltre alle squadre dei vigili provenienti da Palagonia, Paternò, Vizzini, dal distaccamento Sud e dalla sede entrale, è operativo anche un elicottero. Presenti anche unità della Forestale e della Protezione civile, che stanno fornendo supporto logistico e idrico con diverse autobotti. Le colonne di fumo sono ben visibili anche da altre zone della città, suscitando apprensione tra i residenti.