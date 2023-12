Palermo, fiamme nell’ascensore di un palazzo

Un incendio stamattina sarebbe divampato all’interno di un edificio in via Tommaso Marcellini a Palermo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i condomini e poi hanno domato le fiamme. Stando a quanto si apprende, non ci sarebbe alcun ferito a seguito dell’accaduto. Il rogo sarebbe partito dalla cabina ascensore. Da lì il fumo si sarebbe propagato verso tutti i piani, sette in totale. Un altro incendio, sempre nella mattinata di oggi a Palermo, si è verificato in un appartamento di corso Calatafimi.