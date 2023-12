Palermo: incendio in un appartamento di corso Calatafimi

Fiamme in un appartamento al quarto piano di corso Calatafimi a Palermo. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Al momento sarebbero ancora in corso le operazioni di spegnimento. Intanto, non si segnalerebbero feriti: i residenti sono stati messi in salvo. Diverse le chiamate arrivate alla sala operativa in cui è stata segnalata la presenza di una nube di fumo che ha avvolto l’intero edificio.