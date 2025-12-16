Fiamma olimpica a Catania, scattano le modifiche alla viabilità

Foto di Pietro Olianas

In occasione del passaggio della fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026, in programma a Catania giovedì 18 dicembre 2025, il Comune ha disposto una serie di provvedimenti temporanei per la viabilità. Le misure, adottate dall’assessorato guidato da Carmelo Coppolino, puntano a garantire lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza e nel rispetto dell’ordine pubblico. Il corteo attraverserà la città per circa dieci chilometri, con partenza da via Acquicella Porto e arrivo in piazza Duomo, interessando numerose arterie urbane. A partire dalle 16.30 sarà sospesa la circolazione veicolare lungo tutto il percorso della fiamma, che toccherà, tra le altre, via Acquicella, piazza Palestro, via Vittorio Emanuele II, corso Italia, via Etnea e le strade del centro storico.

Fiamma olimpica a Catania: divieti di sosta e raccomandazioni ai cittadini

Oltre alle chiusure al traffico, sono previsti estesi divieti di sosta con rimozione coatta già dalla sera di mercoledì 17 dicembre e per l’intera giornata di giovedì 18, in particolare in via Cardinale Dusmet, via Acquicella Porto, via Adamo, piazza Palestro, via Plebiscito e via Umberto. Ulteriori limitazioni riguarderanno le aree attraversate dal corteo nelle ore immediatamente precedenti e successive all’evento. L’amministrazione comunale invita i cittadini a pianificare con anticipo gli spostamenti, a utilizzare percorsi alternativi e a seguire la segnaletica temporanea e le indicazioni della Polizia Municipale. Le misure, sottolinea il Comune, sono necessarie per assicurare la sicurezza dell’evento e rappresentano al tempo stesso un’importante occasione di visibilità per Catania in un contesto di rilievo nazionale e internazionale.

L’elenco completo delle strade interessate

La sospensione della circolazione veicolare e le limitazioni alla sosta interesseranno via Adamo, via Della Concordia nel tratto compreso tra via Adamo e via Acquicella, via Acquicella da via Della Concordia a piazza Palestro, piazza Palestro, via Palermo da piazza Palestro a via Aurora, via Aurora (carreggiata est) da via Palermo a piazza Risorgimento, piazza Risorgimento (carreggiata sud), via Vittorio Emanuele II da piazza Risorgimento a via Plebiscito, via Plebiscito da via Vittorio Emanuele II a via Lago di Nicito, piazza Santa Maria del Gesù, viale Regina Margherita, piazza Roma (carreggiata sud), viale XX Settembre, piazza Trento (carreggiata centrale), piazza Giovanni Verga (carreggiata centrale), corso Italia (carreggiata centrale), piazza Europa (carreggiate ovest e sud), viale Africa da piazza Europa a piazza Galatea (carreggiata ovest), piazza Galatea (carreggiate nord e ovest), via Umberto, via Etnea da via Umberto a via Di Sangiuliano, via Di Sangiuliano da via Etnea a via Crociferi, via Crociferi, via Alessi, piazzetta Sebastiano Addamo, via Alessandro Manzoni da piazzetta Sebastiano Addamo a via Collegiata, via Collegiata, via Cardinale G. B. Dusmet nel tratto compreso tra l’ingresso ZTL e Porta Uzeda, via Acquicella Porto (carreggiata nord) dalla rotatoria Domenico Tempio a via Adamo e V Strada (carreggiata nord lato nord) in corrispondenza dello stabilimento Coca-Cola.