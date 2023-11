Catania, festa degli alberi: piantato all’istituto Dusmet-Doria l’ulivo «simbolo di pace e sicilianità»

Anche in Sicilia oggi 21 novembre viene festeggiata la giornata nazionale degli alberi. Una ricorrenza che il governo siciliano ha accolto rilanciando un messaggio: la sensibilizzazione delle nuove generazioni sul tema ambientale. A fare da apripista in tal senso è stato l’istituto comprensivo Dusmet-Doria, plesso che si trova nel quartiere Pigno di Catania. «Fieri di essere stati scelti dalla Regione per questa data – afferma a MeridioNews la dirigente scolastica Manuela Di Pietro – Abbiamo deciso di invitare anche i genitori perché la scuola è una grande famiglia». Centinaia i bambini presenti oggi, accompagnati dalle maestre della scuola dell’infanzia e della primaria. Prima il minuto di silenzio dedicato a Giulia Cecchettin, la giovane di Vigonovo (in provincia di Venezia) uccisa dall’ex fidanzato. Poi una ventata di allegria portata dai bambini che hanno dato il via all’evento con canti e coreografie. Ognuno di loro indossava una foglia d’albero. Un gesto che ci ricorda che non è casuale la scelta di piantare l’ulivo, simbolo della pace e anche della sicilianità.

Seimila piantine della stessa tipologia sono state mandate dal governo a tutte le scuole siciliane in occasione di questa giornata nazionale. «Un momento per riscoprire le nostre tradizioni», commenta l’assessore regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della pesca mediterranea Luca Sammartino, presente all’incontro a Catania. «Oggi – aggiunge l’onorevole – qui al Pigno rappresentiamo la rinascita della Sicilia». Sammartino ha sottolineato anche l’importanza di avvicinare le nuove generazioni al patrimonio dell’isola per custodirlo e salvaguardarlo. Il primo passo per aiutare l’agricoltura che «sta vivendo un momento di difficoltà per via dei cambiamenti climatici». Presente nel cortile della Dusmet-Doria anche il dirigente della guardia forestale Agatino Sidoti che ricorda l’importanza di sensibilizzare le nuove generazioni sulle tematiche ambientali. «La vita del pianeta dipende dagli alberi e noi li dobbiamo proteggere – dichiara Sidoti – Ripartiamo dalle scuole con questa iniziativa che ha un significato simbolico non indifferente».

Giornata di eventi anche nel resto dell’isola: ad Alcamo (in provincia di Trapani) un altro albero di ulivo è stato piantato dagli studenti del liceo scientifico Giuseppe Ferro insieme all’assessore all’Istruzione Mimmo Turano. Il progetto educativo rivolto alle scuole siciliane comprende anche un’iniziativa aperta a Comuni e istituzioni scolastiche statali e paritarie che potranno richiedere un contributo fino a 1.500 euro per incentivare percorsi finalizzati a fare conoscere la ricchezza naturalistica dell’Isola. L’intervento, finanziato dall’assessorato dell’Agricoltura, mira a promuovere conoscenza e informazione sul valore del bosco, quale presidio per la tutela dell’equilibrio idrogeologico, del paesaggio e della biodiversità.