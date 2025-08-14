Ferragosto Sicuro a Catania: intensificati i controlli con arresti, denunce e sequestri.

Estate serena non solo sulle spiagge del litorale etneo, ma anche nei luoghi a maggiore vocazione turistica. È l’obiettivo dell’operazione Ferragosto Sicuro, che vede impegnati i carabinieri di Catania e interessa l’intera provincia etnea, coinvolgendo circa 900 militari, distribuiti nelle 62 stazioni. Per garantire la sicurezza di cittadini e turisti, i militari saranno presidiate località balneari, zone montane dell’Etna, aree commerciali e della movida. In tale contesto, nel quartiere di Ognina, i carabinieri hanno arrestato due persone, già note alle forze dell’ordine, sorprese mentre rubavano infissi in alluminio da un condominio in ristrutturazione, approfittando del fatto che, con i proprietari in vacanza, molti appartamenti erano vuoti.

L’intervento ha permesso di recuperare e restituire la refurtiva, oltre a sequestrare diversi attrezzi da scasso. In via Villaggio Zia Lisa II una pattuglia, invece, ha sorpreso un 47enne pregiudicato mentre usciva da un’abitazione con alcuni monili appena rubati. Anche in questo caso l’uomo è stato bloccato, identificato e denunciato per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e la refurtiva riconsegnata al proprietario. Un altro furto è stato sventato a Giarre, dove i carabinieri hanno recuperato a Nunziata di Mascali un’auto appena rubata, bloccando tre persone, due uomini e una donna, trovate a bordo con una chiave elettronica universale, poi sequestrata.

Passati al setaccio anche attività commerciali e luoghi di lavoro in diversi Comuni della provincia. Il Nas ha accertato a Castiglione di Sicilia irregolarità in un negozio di generi alimentari, con un ampliamento non autorizzato della struttura e violazioni alle norme Haccp. Per il titolare è scattata una sanzione di 3.000 euro. Nei paesi etnei, sempre in un’attività dedita alla vendita di alimenti, sono state sequestrate circa 150.000 bottiglie d’acqua minerale per gravi carenze igieniche e assenza di registrazione sanitaria. Ad Acireale, infine, è stato disposto il sequestro amministrativo di un panificio in pessime condizioni igieniche, mentre un bar-ristorante aveva criticità strutturali e il caso è stato segnalato all’Azienda sanitaria provinciale per le verifiche di competenza.

Sul fronte dei controlli stradali i carabinieri hanno identificato 227 persone e controllati 112 veicoli, con 33 mezzi sottoposti a sequestro o fermo amministrativo. Sono state elevate 58 sanzioni per violazioni al Codice della strada (tra cui mancata copertura assicurativa, assenza di revisione, guida contromano, mancato uso di casco e cinture, guida senza patente e utilizzo del cellulare alla guida) per un importo complessivo oltre i 60.300 euro, con la decurtazione di 181 punti patente. Cinque persone sono state denunciate: 3 per guida senza patente e 7 per esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, mentre 9 patenti di guida sono state sospese.