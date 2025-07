Fermato con l’auto piena di arnesi da scasso: denunciato 39enne catanese

Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli: è questa l’accusa a cui dovrà rispondere un 39enne residente a San Giovanni La Punta (Catania) già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali legati a reati contro il patrimonio. Tutto è venuto fuori durante un normale controllo di routine dei carabinieri di Giarre, che intorno all’una di notte, lungo via Callipoli, hanno fermato un’autovettura che circolava con la carrozzeria in condizioni precarie ed hanno accertato che il veicolo era privo della prevista copertura assicurativa e della revisione. I carabinieri hanno identificato il 39enne alla guida e i due passeggeri, di 27 e 34 anni, residenti rispettivamente a Catania e Misterbianco.



L’atteggiamento dei tre però è sembrato subito sospetto ai carabinieri, perché nessuno di loro ha saputo spiegare cosa ci facessero a Giarre nel cuore della notte, motivo per cui è stata effettuata una perquisizione veicolare e personale, che ha consentito di trovare nel vano portabagagli della berlina numerosi strumenti atti allo scasso, tra cui tre torce frontali, un borsello contenente undici mazzi di chiavi alterate per un totale di 67 chiavi, un piccolo scalpello, due cacciaviti, una tenaglia, una chiave a bussola modificata e quattro chiavi inglesi di varie misure.



Ovviamente, alla richiesta di spiegazioni, il conducente non è stato in grado di fornire giustificazioni plausibili per il possesso di quegli strumenti da scasso, mentre i passeggeri hanno dichiarato di non sapere che quegli arnesi fossero a bordo del veicolo. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il proprietario dell’auto è stato denunciato e tutto il materiale è stato sequestrato.