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Messina, 31enne ferito con due colpi di pistola alla schiena

18/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un uomo è stato ferito con due colpi di pistola alla schiena ieri sera mentre si stava recando a casa nel villaggio di Zafferia a Messina. Il 31enne (V.B. sono le sue iniziali), è stato portato al Policlinico dove è stato ricoverato e sottoposto a un delicato intervento. La vittima è una persona già nota alle forze dell’ordine.

Il 31enne ferito con due colpi di pistola a Messina

Sulla vicenda, stando a quanto riporta la Gazzetta del Sud, indagano i carabinieri. Per tutta la notte, i militari hanno effettuato accertamenti, sentito persone e sono andati alla ricerca di filmati di sistemi di videosorveglianza della zona. Stando a quanto emerso finora, prima dei colpi di pistola, pare che l’uomo stava percorrendo la via comunale a Zafferia (Messina) in sella a una bicicletta. All’improvviso gli spari: gli sarebbero stati esplosi contro almeno sette colpi di pistola e due l’hanno raggiunto alla schiena.

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